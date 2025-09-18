Nelle Marche apripista Regionali d’autunno prima sfida elettorale Meloni-Schlein

AnconaPesaro, 17 set. (askanews) – A dispetto dei distinguo su diversi dossier, si sono ritrovati tutti sul palco per il candidato del centrodestra nelle Marche, il governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli, protagonista del primo test elettorale delle regionali di autunno. All’insegna dell’unità, Giorgia Meloni e i suoi vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, con Maurizio Lupi e Antonio de Poli, hanno esibito la compattezza del governo: “La nostra alleanza è solida. Stiamo insieme da trent’anni e continueremo a stare insieme. Non sprecheremo un’occasione storica”, grida la premier. 🔗 Leggi su Ildenaro.it