Nella vita di Belen Rodriguez c’è Stefano ma non è De Martino | ecco il suo nuovo amore

La vita sentimentale di Belen Rodriguez torna al centro del gossip, ma stavolta non si tratta di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Nella quotidianità della showgirl argentina è infatti comparso un altro Stefano, che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo, ma sembra aver conquistato il cuore di Belen. Dopo mesi di silenzi e brevi flirt, arriva la notizia di una nuova frequentazione, svelata per la prima volta da Dagospia e poi confermata da alcuni indizi social. E così, mentre Belen si prepara a una nuova avventura radiofonica su Radio 2, il suo cuore sembra battere di nuovo per un uomo che, almeno per ora, preferisce restare lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Nella vita di Belen Rodriguez c’è Stefano, ma non è De Martino: ecco il suo nuovo amore

