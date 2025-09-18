Nel Regno Unito abbondano le spie del Cremlino arrestati altri due uomini e una donna da Scotland Yard
Arrestate tre spie di Putin. Nella contea inglese dell'Essex incarcerati due uomini e una donna perché avrebbero effettuato operazioni di intelligence a favore del Cremlino. A diffondere la notizia Sky News Uk. “Attraverso la nostra recente attività di sicurezza nazionale – evidenzia Dominic Murphy, capo dell'antiterrorismo di Scotland Yard – stiamo assistendo a un numero crescente di reclutamenti di soggetti adescati dai servizi stranieri”. Tutte e tre le persone fermate, infatti, avrebbero violato l'articolo 3 del National Security Act e sarebbero già comparse dinanzi al tribunale di Londra. Sono state rimesse in libertà solo dietro pagamento di una cauzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: regno - unito
Annunciati i membri del nuovo Consiglio dei Videogiochi del Regno Unito
Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre
Il Regno Unito avvia una revisione per aumentare l’età pensionabile con la prospettiva di alzarla fino ai 70 anni
#Trump: “Legame indissolubile” tra Stati Uniti e Regno Unito #Usa #GB #UK - X Vai su X
Trump: “Legame indissolubile” tra Stati Uniti e Regno Unito - facebook.com Vai su Facebook
Raid, attentati, sabotaggi, spie. Europa e Regno Unito temono che Putin voglia l'incidente - ucraino sia dietro l’angolo: a voler unire i puntini, ci sono diversi indizi che mostrano come la guerra di aggressione russa abbia ... Da huffingtonpost.it
Contractor Usa su aerei spia del Regno unito - Mentre Israele continua a uccidere giornalisti a Gaza, eliminando così una delle poche fonti dirette in grado di documentare la portata del massacro in corso, il governo britannico è forse l’unico al ... Scrive ilmanifesto.it