nel regno unito abbondano le spie del cremlino arrestati altri due uomini e una donna da scotland yard

Arrestate tre spie di Putin. Nella contea inglese dell'Essex incarcerati due uomini e una donna perché avrebbero effettuato operazioni di intelligence a favore del Cremlino. A diffondere la notizia Sky News Uk. “Attraverso la nostra recente attività di sicurezza nazionale – evidenzia Dominic Murphy, capo dell'antiterrorismo di Scotland Yard – stiamo assistendo a un numero crescente di reclutamenti di soggetti adescati dai servizi stranieri”. Tutte e tre le persone fermate, infatti, avrebbero violato l'articolo 3 del National Security Act e sarebbero già comparse dinanzi al tribunale di Londra. Sono state rimesse in libertà solo dietro pagamento di una cauzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

