Nel parco della droga arrivano i giardinieri | un taglio ai rovi e alle tane dei pusher

Monzatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bosco più pulito, aperto e sorvegliabile per togliere terreno allo spaccio di droga. È questa la strategia messa in campo dal parco delle Groane e della Brughiera Briantea, che ha avviato un piano straordinario di pulizia del sottobosco. L'intervento è stato deciso dopo il vertice in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - droga

Maxi sequestro di droga dopo l'abbandono del cane al parco: denunciata una coppia

Monza, estate da incubo alla Boscherona: un parco ‘terra di nessuno’ tra abusivi, rifiuti e spaccio di droga

Scambi di droga in pieno giorno al parco Cappuccini di Bolzano: uno passa la dose, l’altro incassa i soldi

Nel parco della droga arrivano i giardinieri: un taglio ai rovi e alle tane dei pusher.

parco droga arrivano giardinieriCesena, spacciano droga ai giardini in pieno giorno, in mezzo ai bambini - Un commercio libero e spudorato, davanti ad occhi puri come quelli dei bambini ... Da corriereromagna.it

parco droga arrivano giardinieriNascondeva la droga sotto la panchina del parco: preso un altro pusher in Bolognina - Gli agenti di polizia hanno fermato il giovane nella zona dei giardini Nilde Iotti. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parco Droga Arrivano Giardinieri