Nel parco della droga arrivano i giardinieri | un taglio ai rovi e alle tane dei pusher
Un bosco più pulito, aperto e sorvegliabile per togliere terreno allo spaccio di droga. È questa la strategia messa in campo dal parco delle Groane e della Brughiera Briantea, che ha avviato un piano straordinario di pulizia del sottobosco. L'intervento è stato deciso dopo il vertice in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
