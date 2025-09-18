Nel borgo in festa la ceramica è arte Da Della Casa a Salsedo la mostra
Nell’ambito della 54esima Festa dell’Uva di Castellarano (Reggio Emilia) che ha preso il via ieri e prosegue fino a domenica, quando si terrà l’attesa rievocazione legata al 1300, c’è soprattutto un evento che ’unisce’ i territori di Modena e Reggio nel centro storico situato proprio al confine fra le due province: ’Ceramiche nel borgo’. Nell’orto di Casa Lazzarini, uno degli edifici più suggestivi fra quelli che vanno a comporre la zona antica di Castellarano, esposte da ieri opere in ceramica che raccolgono in un contesto bucolico diverse forme interpretative della lavorazione artistica. Importanti i nomi degli autori che hanno deciso di riunirsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
