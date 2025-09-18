Ne resterà soltanto una | Silvia Salis è la nuova donna da copertina della sinistra E Schlein non la prende benissimo…

Una roba che, insomma, si riserva alle grandi dive: la ripubblicazione di una intervista di qualche tempo fa in occasione del compleanno dell’intervistata. Se serviva un segnale inequivocabile di quanto la stella di Silvia Salis, sindaco di Genova, sia in ascesa a livello nazionale e mainstream, è arrivata da Vanity Fair, che per i 40 anni della prima cittadina ha deciso di riportare in evidenza sul proprio sito un colloquio del 12 agosto. Fatto che, riferiscono i «ben informati», non solo non è passato inosservato agli occhi di Elly Schlein, ma le ha provocato anche un certo attacco di bile. La reazione di fuoco di Schlein per Silvia Salis su Vanity Fair. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ne resterà soltanto una: Silvia Salis è la nuova donna da copertina della sinistra. E Schlein non la prende benissimo…

