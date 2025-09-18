Una richiesta di risarcimento dei danni per 100 mila euro è stata presentata oggi dal Comune di Torino al processo di 'ndrangheta chiamato Factotum, dove l’ente è costituito parte civile. L’udienza di oggi riguarda cinque imputati, tra i quali figurano Francesco D’Onofrio, negli anni Ottanta militante in una organizzazione di estrema sinistra chiamata Colp e in seguito, secondo gli inquirenti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - 'Ndrangheta, processo Factotum: il Comune di Torino chiede risarcimento danni per 100mila euro