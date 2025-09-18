‘Ndrangheta nel Torinese parla uno dei sottoposti del boss D’Onofrio | Non sono affiliato lo conosco sin da ragazzo

Torinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A luglio era stato il boss Francesco D’Onofrio, tra i vertici della criminalità organizzata nel Torinese, a tentare di convincere i giudici del tribunale di Torino che lui, con la ‘ndrangheta, non ha niente a che fare. Oggi, 18 settembre, altri dei quattro uomini imputati con lui nel processo che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ndrangheta - torinese

Lo slogan omertoso e tutte le parole in tribunale del boss che comanda nel Torinese: “La ‘ndrangheta fa schifo, non ne condivido metodi e scopi”

‘Ndrangheta nel Torinese, parla uno dei sottoposti del boss D’Onofrio: “Non sono affiliato, lo conosco sin da ragazzo” - A luglio era stato il boss Francesco D’Onofrio, tra i vertici della criminalità organizzata nel Torinese, a tentare di convincere i giudici del tribunale di Torino che lui, con la ‘ndrangheta, non ha ... Scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: 8216ndrangheta Torinese Parla Sottoposti