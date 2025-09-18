Nazionali Cantona chiede l’esclusione di Israele dalle competizioni internazionali | il paragone con la Russia
Nazionali, l’ex campione francese critica FIFA e UEFA per la disparità di trattamento tra la Russia ed Israele: le parole. L’ex campione del Manchester United, Eric Cantona, è tornato a far parlare di sé con dichiarazioni forti e provocatorie non sull’ Inter ma sul calcio internazionale. Durante il concerto “Insieme per la Palestina” all’Ovo Arena di Wembley, l’ex francese ha chiesto apertamente a FIFA e UEFA di escludere Israele dalle competizioni internazionali, citando il parallelo con la Russia. Secondo Cantona, mentre la Russia è stata esclusa dai Mondiali 2026 e dai principali tornei UEFA dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022, Israele continua a partecipare regolarmente, creando una disparità evidente e sollevando dubbi sull’etica delle decisioni delle istituzioni calcistiche. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nazionali - cantona
Un'ampia coalizione di ex calciatori internazionali, gruppi di tifosi, organizzazioni per i diritti umani, reti di advocacy e influencer ha lanciato una campagna per il boicottaggio del calcio israeliano. La campagna #GameOverIsrael, lanciata oggi, esorta le federa