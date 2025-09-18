Prendersi cura del proprio corpo è fondamentale per mantenersi in salute, anche seguendo alcune pratiche che, nonostante possano sembrarci “strane” una volta provate e comprese hanno un notevole beneficio per il corpo e non solo. Come il Navel Pullling, una pratica di bellezza dall’azione detox diventata virale e che si ispira all’ Ayurveda, un sistema olistico di medicina originario dell’India e un termine che sanscrito significa “scienza della vita” e in cui Ayu sta per vita, vivere quotidiano e Veda per conoscere. Cos’è l’ayurveda da cui deriva il Navel Pulling. Un sistema di cura che in India viene praticato e tramandato da oltre 5000 anni e che ha come scopo quello di aiutare le persone che soffrono di malattie o disturbi vari, a curarsi, mantenendosi sane e agendo in modo preventivo per il proprio il proprio benessere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Navel pulling, l’ombelico è protagonista del trend beauty dall’azione detox che si ispira all’ayurveda