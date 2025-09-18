Navel pulling l’ombelico è protagonista del trend beauty dall’azione detox che si ispira all’ayurveda
Prendersi cura del proprio corpo è fondamentale per mantenersi in salute, anche seguendo alcune pratiche che, nonostante possano sembrarci “strane” una volta provate e comprese hanno un notevole beneficio per il corpo e non solo. Come il Navel Pullling, una pratica di bellezza dall’azione detox diventata virale e che si ispira all’ Ayurveda, un sistema olistico di medicina originario dell’India e un termine che sanscrito significa “scienza della vita” e in cui Ayu sta per vita, vivere quotidiano e Veda per conoscere. Cos’è l’ayurveda da cui deriva il Navel Pulling. Un sistema di cura che in India viene praticato e tramandato da oltre 5000 anni e che ha come scopo quello di aiutare le persone che soffrono di malattie o disturbi vari, a curarsi, mantenendosi sane e agendo in modo preventivo per il proprio il proprio benessere. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: navel - pulling
Navel pulling: mettere l’olio di ricino nell’ombelico ha un effetto detox - Il navel pulling, come detto, è una pratica che consiste nel mettere dell’olio di ricino nell’ombelico prima di andare a dormire e poi di applicare sopra una garza per “sigillarlo”. Da amica.it
Perché la community beauty di TikTok è impazzita per l’olio di ricino nell’ombelico: cos’è il navel pulling - Dall’Ozempic alle diete estreme, i social sono sempre una fonte di consigli (spesso errati, o peggio, dannosi) per quello che sembra essere l’unico scopo della vita: dimagrire. Scrive msn.com