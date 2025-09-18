Nautica Italia regina con la roccaforte Sud

Ilmattino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricordate quando possedere una barca era quasi ritenuta una vergogna? Quando i redditometri schizzavano in alto non appena si inseriva la parola natante? Tempi andati. Oggi la barca tira e fa bene. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

nautica italia regina con la roccaforte sud

© Ilmattino.it - Nautica, Italia regina con la roccaforte Sud

In questa notizia si parla di: nautica - italia

Sistema e frontiera. Il futuro della nautica dalla Liguria per l’Italia

Nautica mondiale, un settore da 34,8 miliardi e l’Italia è leader

Record di vendite nella nautica. Per l’Italia un biennio in positivo

Nautica, Italia regina con la roccaforte Sud; Dati Sace settore nautico, cantieristica navale vale 180 miliardi di euro: nessuna crisi per l’export; Mediobanca, oggi le dimissioni del cda.

nautica italia regina roccaforteNautica, Italia regina con la roccaforte Sud - Quando i redditometri schizzavano in alto non appena si inseriva la parola natante? Riporta ilmattino.it

nautica italia regina roccaforteDati Sace settore nautico, cantieristica navale vale 180 miliardi di euro: nessuna crisi per l’export - I primi quattro mesi del 2025 dicono che la cantieristica navale naviga in un trend di crescita per tutti i segmenti. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Nautica Italia Regina Roccaforte