Nautica Ferretti fa il pieno di premi al World Yachts Trophies 2025
Ferretti Group è stato il grande protagonista dei World Yachts Trophies 2025, l'atteso appuntamento organizzato da SG Publications, che ha concluso il Cannes Yachting Festival. Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta sabato 13 settembre sulla Croisette, alla presenza di ospiti di.
Nautica, Ferretti Group al Cannes Yachting Festival con sei world première
Nautica, Ferretti Group al Cannes Yachting Festiva. "Zero debiti, siamo nelle condizioni ideali per crescere ancora"
Nautica, Ferretti Group al Cannes Yachting Festival. "Zero debiti, siamo nelle condizioni ideali per crescere ancora"
Ferretti, ricavi a 1,17 miliardi nel 2024 (+5,6%): portafoglio ordini a +25,5% in tre mesi - Ferretti Group non solo raggiunge gli obiettivi previsti per il 2024 ma li supera con risultati mai visti prima.
Ferretti Group, ricavi a 620 milioni nel primo semestre 2025. L'ad Galassi: «I nuovi modelli ci daranno la spinta» - Gli yacht Ferretti hanno chiuso il semestre con ricavi netti pari a 620,4 milioni di euro, in crescita dell'1,5% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.