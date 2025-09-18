Nato furibonda per il blitz in Polonia ma i danni li ha fatti un jet di Varsavia
La casa distrutta nell’area di Lublino è stata colpita dal missile sparato da un F-16, non dai velivoli di Vladimir Putin. Salta la pista russa pure per l’omicidio di Andriy Parubiy: l’ha ucciso un ucraino furioso per la morte del figlio al fronte. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: nato - furibonda
Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo: “È stato un atto di aggressione”. Usati mezzi Nato per neutralizzarli - Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo: "È stato un atto di aggressione". Da blitzquotidiano.it
F35 Nato in Polonia contro la minaccia russa: la missione di Olanda e Norvegia per blindare il confine Est - A partire da settembre e fino a dicembre, la Nato intensificherà la propria presenza militare aerea sul fianco orientale con il dispiegamento di caccia F- Scrive ilmessaggero.it