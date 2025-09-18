Con l’arrivo di settembre, si respira già un’atmosfera natalizia a Milano, grazie alla presentazione delle nuove collezioni promosse da Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. La vasta gamma di prodotti dedicati al periodo festivo comprende proposte per tutti i gusti e le età, con un’attenzione particolare alle tematiche più amate come il mondo magico di Harry Potter, ma anche ai personaggi iconici de Il Signore degli Anelli, ai supereroi DC, agli intramontabili Looney Tunes e a Tom & Jerry. Questa iniziativa mira a coinvolgere gli appassionati attraverso una serie di novità che spaziano tra giochi, oggetti di design, moda e dolciumi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Natale e Harry Potter: tutte le novità da non perdere