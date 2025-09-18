Natale e Harry Potter | tutte le novità da non perdere
Con l’arrivo di settembre, si respira già un’atmosfera natalizia a Milano, grazie alla presentazione delle nuove collezioni promosse da Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. La vasta gamma di prodotti dedicati al periodo festivo comprende proposte per tutti i gusti e le età, con un’attenzione particolare alle tematiche più amate come il mondo magico di Harry Potter, ma anche ai personaggi iconici de Il Signore degli Anelli, ai supereroi DC, agli intramontabili Looney Tunes e a Tom & Jerry. Questa iniziativa mira a coinvolgere gli appassionati attraverso una serie di novità che spaziano tra giochi, oggetti di design, moda e dolciumi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: natale - harry
La magia del Natale continua con il mago più amato dai piccoli …. Harry Potter Vi aspettiamo il 28 dicembre alle ore 16.30 - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i test e i quiz su Harry Potter per mettersi alla prova; Harry Potter: dove vedere in streaming tutti i film della saga per un Natale di magia; Harry Potter su Netflix: tutti i film dell’amato maghetto classificati.
“Il Natale va in scena”, con esclusive novità di Harry Potter - “Il Natale va in scena”, con esclusive novità di Harry Potter ma non solo... Riporta tvserial.it
Natale 2019: 5 oggetti da regalare a tema Harry Potter - Tempo di Natale e tempo di regali; ma alcuni possono essere più speciali di altri se incrociano anche le nostre passioni e, soprattutto, se possono essere usati tutto l’anno a venire. Secondo mangaforever.net