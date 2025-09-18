Nata donna Brigitte Macron pronta a portare prove scientifiche e foto in tribunale

Brigitte Macron avrebbe intenzione di consegnare a un tribunale statunitense le prove fotografiche e scientifiche di essere nata donna. La notizia arriva dai media d'Oltreoceano e conferma le indiscrezioni, già trapelate in questi giorni, relative alla causa per diffamazione intentata dal presidente francese Emmanuel Macron e consorte contro l'influencer americana di destra Candace Owen, la quale ha più volte insinuato che la première dame fosse nata uomo. Le rivelazioni dell'avvocato di Macron La notizia è stata confermata dall'avvocato della coppia presidenziale, Tom Clare, ai microfoni della Bbc. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Nata donna", Brigitte Macron pronta a portare prove "scientifiche e foto" in tribunale

In questa notizia si parla di: nata - donna

'Boss a 41 bis può vedere una donna se è nata relazione'

La Cassazione: boss a 41 bis può vedere una donna se è nata relazione

41 bis, via libera all’incontro del boss con una donna se è nata una relazione: «Rientra nel diritto all’affettività»

La Bbc: «Brigitte Macron fornirà le prove scientifiche che è nata donna» - X Vai su X

Isadora è una giovane donna americana di origini ebraiche, nata in una famiglia benestante. Sono gli anni 60 e Isadora, come tante donne di quell’epoca, soprattutto le più colte e istruite come lei, è molto scissa. Da una parte vorrebbe essere ancora una don - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Macron contro influencer Owens: first lady presenterà prove di essere nata donna; Brigitte Macron proverà in tribunale di essere una donna; Macron fornirà prove ai giudici per dimostrare che Brigitte è donna: causa per diffamazione contro Candace Owens. Cosa è successo.

Brigitte Macron mostrerà le prove «che è nata donna». La causa in America e cosa dirà ai giudici la first lady - Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche ad un tribunale statunitense per dimostrare che la la première ... Scrive ilmessaggero.it

Brigitte Macron affronta la diffamazione: la sua identità di donna al centro della causa - Brigitte Macron si difende dalle insinuazioni: prove fotografiche e scientifiche in Tribunale per dimostrare la sua identità di donna. Come scrive notizie.it