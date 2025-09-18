Nata a quarant’anni | al Castello di Carini il monologo ispirato al racconto biografico di Giusy Musso
Domenica 21 settembre 2025, alle ore 21:30, il Castello di Carini ospiterà lo spettacolo teatrale “Nata a quarant’anni”, un monologo potente ed emozionante che celebra il coraggio di rinascere. Scritto da Esnedy Milan Herrera, il testo è ispirato al racconto biografico di Giusy Musso e racconta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dal romanzo autobiografico “Nata a quarant’anni”, di Giusy Musso, pubblicato due anni fa come testimonianza di denuncia e riscatto, nasce un monologo teatrale scritto dalla regista italo-cubana Esnedy Milàn Herrera, da sempre attenta al tema della violenza - facebook.com Vai su Facebook
