Nata a quarant’anni | al Castello di Carini il monologo ispirato al racconto biografico di Giusy Musso

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre 2025, alle ore 21:30, il Castello di Carini ospiterà lo spettacolo teatrale “Nata a quarantanni”, un monologo potente ed emozionante che celebra il coraggio di rinascere. Scritto da Esnedy Milan Herrera, il testo è ispirato al racconto biografico di Giusy Musso e racconta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

