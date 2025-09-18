Nastro d’oro sui monumenti al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile

(Adnkronos) – Nonostante gli straordinari progressi della ricerca, il cancro rimane la principale causa di morte per malattia non trasmissibile nei bambini dopo il primo anno di vita. Le probabilità di sopravvivenza variano drasticamente: sono circa l'80% nei Paesi ad alto reddito e solo il 20% in quelli a medio e basso reddito. In Italia .

Ogni Settembre FIAGOP promuove la campagna di sensibilizzazione “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza” per richiamare l’attenzione sulle problematiche dei tumori pediatrici. Durante la campagna, edifici e monumenti in tutto il mondo si illuminano di luce d - facebook.com Vai su Facebook

Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile - Dal 21 al 28 settembre la Fiagop, che riunisce le associazioni di genitori di bambini e adolescenti che hanno o hanno avuto tumori e leucemie, vuole 'accendere' l'attenzione sulle problematiche e sui ... Riporta adnkronos.com

