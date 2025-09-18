Nasconde droga nel sottotetto della sua abitazione spacciatore 47enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 47enne catanese pregiudicato per spaccio, dopo un controllo antidroga eseguito nella sua abitazione di via Santa Maria delle Salette. Da qualche tempo i militari dell'Arma avevano acquisito informazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

