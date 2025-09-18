Nasconde droga nel sottotetto della sua abitazione spacciatore 47enne arrestato dai carabinieri
I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 47enne catanese pregiudicato per spaccio, dopo un controllo antidroga eseguito nella sua abitazione di via Santa Maria delle Salette. Da qualche tempo i militari dell'Arma avevano acquisito informazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: nasconde - droga
Nasconde la droga nel contatore per evitare i controlli, 39enne arrestato per spaccio a Picanello
Mente sull'indirizzo di casa mentre la compagna nasconde dosi di droga sul tetto: l'inseguimento e il doppio arresto in Barriera
Grosseto, nasconde cocaina sotto una fioriera in piazza: arrestato pusher con droga e contanti
Telesveva. . Spinazzola, investe e uccide un uomo poi tenta di nascondere l'auto: 28enne accusato di omicidio stradale sotto effetto di stupefacenti #puglia #bat #spinazzola #omicidiostradale #carabinieri #arresto #droga #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Nasconde oltre 30 chili di droga nel furgone: arrestato a Casale dalla Polizia - X Vai su X
Nasconde droga nel sottotetto della sua abitazione, spacciatore 47enne arrestato dai carabinieri; Nasconde la droga nel sottotetto dell'ignaro vicino e in un caseggiato abbandonato, ragazzo arrestato a Valperga; Nascondeva la droga nel sottotetto del vicino. Arrestato un 23enne.