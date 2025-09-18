Nasce una scuola speciale in ospedale una classe per i bimbi malati Sarà garantito il diritto allo studio

Quella di giovedì (18 settembre) è stata una giornata significativa per il mondo della sanità riminese. Alla presenza delle massime autorità cittadine, è stata inaugurata la prima sezione di scuola all’ospedale di Rimini. Si tratta di un momento importante: in quanto i bimbi in cura potranno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: nasce - scuola

Violenza di genere: a Roma nasce la prima Scuola Nazionale Permanente per Operatrici dei Centri Antiviolenza

Cristiano Corsini, docente di pedagogia: «Il sistema dei voti a scuola nasce con lo scopo di selezionare e classificare e troppo spesso crea una competizione tossica»

Nasce la prima scuola di sondaggi e comunicazione politica in Italia: tre giorni di formazione, iscrizioni aperte

Primo giorno di scuola, nasce l’Istituto Mattei-Palizzi - TRSP - Abruzzo - News del 15-09-2025 - facebook.com Vai su Facebook

Nasce una scuola speciale, in ospedale una classe per i bimbi malati. Sarà garantito il diritto allo studio; Lecce, al via l’anno scolastico all’ospedale Fazzi, nasce la scuola dell’infanzia per i piccoli pazienti; Oltre la cura: un faro di speranza con la scuola in ospedale.

La scuola ricomincia anche negli ospedali: "Alcuni studenti non ce la fanno, ma questo lavoro è un privilegio. Lezioni anche in terapia intensiva" - it il loro lavoro da insegnanti in corsia, al fianco di piccoli ma grandi allievi ricoverati nei reparti pediatrici. Si legge su today.it

Scuola in Ospedale, suona la campanella al Polo oncologico del Vito Fazzi di Lecce - Al Vito Fazzi di Lecce inaugurato il 14° anno della Scuola in Ospedale: un progetto che garantisce diritto allo studio e benessere a bambini e ragazzi ricoverati, tra tecnologia, inclusione e speranza ... Secondo leccenews24.it