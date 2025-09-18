Nasce una scuola speciale in ospedale una classe per i bimbi malati Sarà garantito il diritto allo studio
Quella di giovedì (18 settembre) è stata una giornata significativa per il mondo della sanità riminese. Alla presenza delle massime autorità cittadine, è stata inaugurata la prima sezione di scuola all’ospedale di Rimini. Si tratta di un momento importante: in quanto i bimbi in cura potranno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
nasce - scuola
Inaugurata la prima sezione di scuola all'ospedale di Rimini (foto Stefano Zavagli).
All’ospedale di Rimini nasce la prima sezione scolastica per bambini ricoverati - La tutela globale del bambino/a o ragazzo/a ospedalizzato, che viene preso “in carico”, non solo come paziente o semplice alunno, ma in modo globale e ... Da chiamamicitta.it
Scuola in ospedale per 60 ragazzi. Lezioni su misura di paziente. I quaderni e i libri che “curano“ - Ritorno sui banchi al Centro Maria Letizia Verga, e quando non si può l’insegnante va al letto del paziente. Scrive msn.com