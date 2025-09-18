Nasce la prima pizza napoletana per chi soffre di disfagia

È una pizza “sociale” e attenta alla salute quella dedicata alle persone che soffrono di disfagia e che sarà disponibile in alcune sedi dell’Antica Pizzeria Da Michele. L’iniziativa si chiama Oltre la pizza ed è realizzata dall’Associazione Salvatore Nigrelli in collaborazione con l’Antica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: nasce - prima

Codognè, nasce la prima comunità energetica rinnovabile

Cellule staminali, nasce la prima banca per lo studio dell' Alzheimer a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo

Violenza di genere: a Roma nasce la prima Scuola Nazionale Permanente per Operatrici dei Centri Antiviolenza

#VIDEO - NASCE #SKYSPORT24NIGHT! Prima puntata storica su @CieloTV (15/09/2025) https://digital-news.it/video/sky/1121/nasce-sky-sport-24-night-prima-puntata-storica-su-cielo-hd-15-09-2025… @LeoDiBello @SkySport #SkySport #SkySport24 - X Vai su X

PRIMA vs DOPO Quando la bellezza incontra lo stile, nasce una trasformazione unica Dal look quotidiano a un’immagine che parla di te: luminosa, elegante, irresistibile. Scopri la differenza, affidati ai professionisti di Compagnia della Bellezza Roma - facebook.com Vai su Facebook

La prima pizza napoletana per chi soffre di disfagia da l’Antica Pizzeria Da Michele; Nasce a Napoli la pizza per chi soffre di disfagia: 'Oltre la pizza' con l’Antica Pizzeria Da; La storia della vera pizza napoletana passa dal Vomero: i 108 anni della Pizzeria Gorizia.

«Parthenope», la magia di una pizza che dura nel tempo - Il desiderio di creare qualcosa che possa resistere al tempo, pur mantenendo le radici piantate ... Scrive ilmattino.it

Nasce la prima pizza napoletana per chi soffre di disfagia - È una pizza “sociale” e attenta alla salute quella dedicata alle persone che soffrono di disfagia e che sarà disponibile in alcune sedi dell’Antica ... Secondo napolivillage.com