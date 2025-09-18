Nasce il comitato cittadino di Carini | Un movimento per il territorio non escludiamo un futuro impegno politico
Un gruppo di cittadini motivati ha dato vita al "Comitato Cittadino di Carin?", un movimento civico nato dalla volontà di promuovere lo sviluppo del territorio e di costruire insieme un futuro migliore per la comunità. Gaetano Passalacqua, dottore commercialista e direttore amministrativo di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
