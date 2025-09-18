Nasce il Classese e l’Oltrepò brinda a 160 anni di Pinot Nero
Nel cuore dell’Oltrepò Pavese, Golferenzo si prepara a ospitare due giornate interamente dedicate al Pinot Nero e al Metodo Classico, celebrando i 160 anni dal primo blanc de noirs italiano. Il 21 e 22 settembre l’appuntamento “Oltrepò: Terra di Pinot Nero” torna con la sua quinta edizione, incrociando storia e contemporaneità. Un anniversario che unisce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
