NASCAR Loudon apre il Round of 12 La lotta al titolo continua
Nuovo weekend importante in vista per la NASCAR Cup Series con la prima delle tre gare del Round of 12. Dodici piloti sono rimasti in contesa per il titolo 2025 dopo l’eliminazione in quel di Bristol settimana scorsa di Alex Bowman, Shane van Gisbergen, Austin Dillon e Josh Berry. Si riparte dal New Hampshire Motor Speedway, ovale molto particolare che presenta una metratura di 1 miglio e quattro curve caratterizzate da una pendenza progressiva da 2 a 7 gradi. Si tratta di un tracciato unico nel proprio genere che negli ultimi anni era uscito dai Playoffs. Nella ‘Magic Mile’, soprannome con cui viene indicato il catino di Loudon, hanno vinto negli ultimi anni Kyle Busch ( 2006, 2015), Denny Hamlin (2007, 2017), Brad Keselowski (2014, 2020), Christopher Bell (2022-2024), Aric Almirola (2021) e Joey Logano (2009). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nascar - loudon
Prossima settimana a Loudon ci sarà il primo taglio ed il solco è profondo: Garcia dopo la pole ha accusato problemi al motore, ma il fatto clamoroso è C.Smith in fondo al baratro dopo problemi elettrici #NascarIT - X Vai su X
NASCAR, Loudon apre il Round of 12. La lotta al titolo continua.
NASCAR, Loudon apre il Round of 12. La lotta al titolo continua - Nuovo weekend importante in vista per la NASCAR Cup Series con la prima delle tre gare del Round of 12. Si legge su oasport.it
NASCAR Power Rankings: Chase Briscoe advances to Round of 12 - It also showed who deserves the top spot in the NASCAR Power Rankings. Secondo msn.com