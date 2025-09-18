Nuovo weekend importante in vista per la NASCAR Cup Series con la prima delle tre gare del Round of 12. Dodici piloti sono rimasti in contesa per il titolo 2025 dopo l’eliminazione in quel di Bristol settimana scorsa di Alex Bowman, Shane van Gisbergen, Austin Dillon e Josh Berry. Si riparte dal New Hampshire Motor Speedway, ovale molto particolare che presenta una metratura di 1 miglio e quattro curve caratterizzate da una pendenza progressiva da 2 a 7 gradi. Si tratta di un tracciato unico nel proprio genere che negli ultimi anni era uscito dai Playoffs. Nella ‘Magic Mile’, soprannome con cui viene indicato il catino di Loudon, hanno vinto negli ultimi anni Kyle Busch ( 2006, 2015), Denny Hamlin (2007, 2017), Brad Keselowski (2014, 2020), Christopher Bell (2022-2024), Aric Almirola (2021) e Joey Logano (2009). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, Loudon apre il Round of 12. La lotta al titolo continua