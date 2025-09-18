Narni nuova vita per lo stadio ‘San Paolo’ | Restituiamo uno spazio bello sicuro e sostenibile

Nuova vita per lo stadio "San Paolo" di Narni Scalo. Dal Comune fanno sapere che "E' in fase di completamento la prima parte dei lavori di riqualificazione di uno degli impianti sportivi più importanti della città". Si sta ultimando il rifacimento del campo sintetico a 7 e quello del campo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Narni, Giovanni Rubini: “Serietà, confronto, programmazione. Nuova 'bike Station' riferimento per la mobilità alternativa”

Narni ha una nuova farmacia - Inaugurata a Narni la nuova farmacia comunale: sarà attiva 24 ore al giorno; la domenica e i festivi sono previste aperture programmate. Lo riporta rainews.it