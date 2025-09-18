Narni nuova vita per lo stadio ‘San Paolo’ | Restituiamo uno spazio bello sicuro e sostenibile

Ternitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova vita per lo stadio "San Paolo" di Narni Scalo. Dal Comune fanno sapere che "E' in fase di completamento la prima parte dei lavori di riqualificazione di uno degli impianti sportivi più importanti della città". Si sta ultimando il rifacimento del campo sintetico a 7 e quello del campo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: narni - nuova

Narni, Giovanni Rubini: “Serietà, confronto, programmazione. Nuova 'bike Station' riferimento per la mobilità alternativa”

Narni, nuova vita per lo stadio ‘San Paolo’: Restituiamo uno spazio bello, sicuro e sostenibile”; Narni. I ladri prendono di mira il bar dello stadio Gubbiotti. Due volte di seguito; L’ex n. 17 al Mondo di Padel Cristian Calneggia a Narni.

Narni ha una nuova farmacia - Inaugurata a Narni la nuova farmacia comunale: sarà attiva 24 ore al giorno; la domenica e i festivi sono previste aperture programmate. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Narni Nuova Vita Stadio