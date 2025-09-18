Narcos latitante arrestato in Spagna
Era irreperibile dal 6 agosto 2024 il narcotrafficante Vittorio Raiola, 34enne di Marano, considerato vicino al clan costituito dalle famiglie mafiose Orlando, Polverino e Nuvoletta, arrestato dalla Polizia spagnola all'uscita di un B&B di Sant Julià de Ramis, appena fuori Girona, al termine di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: narcos - latitante
Arrestato in Spagna il narcos Bartiromo: era latitante da tre anni
Arrestato a Barcellona pericoloso narcos latitante: aveva 100mila euro in contanti
'ndrangheta, arrestato in Colombia il latitante Federico Starnone: il boss legato ai narcos preso grazie ai droni
Super latitante nascosto in Spagna, le immagini della cattura del narcos pontino Vai su Facebook
Reati anche nel Fermano, latitante dal 2020 arrestato a Brindisi. Ordine Pg Perugia, 44enne bloccato. Porto di armi, furto e droga #ANSA - X Vai su X
Narcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna; Narcos latitante arrestato in Spagna; Narcos latitante catturato in Spagna.
Narcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna - Era irreperibile dal 6 agosto 2024 il narcotrafficante Vittorio Raiola, 34enne di Marano (Napoli), considerato vicino al clan costituito dalle famiglie mafiose Orlando, Polverino e Nuvoletta, arrestat ... Come scrive ansa.it
Blitz a Girona, arrestato il latitante Vittorio Raiola - Nuvoletta di Marano e considerato a capo di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ... Secondo rainews.it