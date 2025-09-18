narcos della camorra latitante arrestato vicino girona in spagna

Tempo di lettura: < 1 minuto Era irreperibile dal 6 agosto 2024 il narcotrafficante Vittorio Raiola, 34enne di Marano (Napoli), considerato vicino al clan costituito dalle famiglie mafiose Orlando, Polverino e Nuvoletta, arrestato dalla Polizia spagnola all’uscita di un B&B di Sant Julià de Ramis, appena fuori Girona, al termine di indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della Dda di Napoli. Grazie alla collaborazione della Polizia nazionale spagnola, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire le maglie relazionali del 34enne, sfuggito a una misura cautelare che lo annoverava tra i 32 indagati, risalendo al luogo dove si nascondeva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

