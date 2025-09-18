Narcos della camorra latitante arrestato dai carabinieri vicino Girona in Spagna
GIRONA (SPAGNA) 18 SETTEMBRE 2025 – È finita in Spagna la latitanza di Vittorio Raiola, 34 anni, di Marano di Napoli, ritenuto vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta e considerato a capo di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Raiola era irreperibile dal 6 agosto 2024, quando si era sottratto a un’ordinanza cautelare che coinvolgeva 32 indagati. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli, hanno proseguito le indagini ricostruendo i contatti e i movimenti del latitante. Grazie alla collaborazione della Polizia Nazionale spagnola e al supporto della rete @ON, finanziata dalla Commissione Europea e coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla DCSA, è stato possibile rintracciare Raiola in un B&B di Sant Julià de Ramis, a pochi chilometri da Girona. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: narcos - camorra
Arrestato il narcos della camorra Simone Bartiromo, nella lista dei latitanti più pericolosi: era ricercato da 3 anni
Catturato Simone Bartiromo, narcos della camorra tra i 100 latitanti più pericolosi: preso dopo tre anni – Video
? Dove prima c’era la camorra, oggi c’è bellezza. Piazza Carlo di Borbone è un simbolo del cambiamento di Ercolano. Un luogo che fino a pochi anni fa era segnato dallo spaccio di droga, dai fortini della criminalità, dalle sentinelle oggi è rinato. In quei tem - facebook.com Vai su Facebook
#Camorra, droga ed estorsioni in 5 regioni: 88 indagati - X Vai su X
Narcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna; Catturato Simone Bartiromo, narcos della camorra tra i 100 latitanti più pericolosi: preso dopo tre anni…; Traffico internazionale di droga: arrestato super latitante del clan Sorianiello.
Narcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna - Era irreperibile dal 6 agosto 2024 il narcotrafficante Vittorio Raiola, 34enne di Marano (Napoli), considerato vicino al clan costituito dalle famiglie mafiose Orlando, Polverino e Nuvoletta, arrestat ... ansa.it scrive
Marano, fermato in Spagna dopo un anno da latitante: arrestato uomo di 34 anni vicino al clan Nuvoletta - È finita con le manette la fuga di Vittorio Raiola, 34enne originario di Marano, ritenuto vicino al clan Orlando- Come scrive msn.com