narcos della camorra latitante arrestato dai carabinieri vicino girona in spagna

GIRONA (SPAGNA) 18 SETTEMBRE 2025 – È finita in Spagna la latitanza di Vittorio Raiola, 34 anni, di Marano di Napoli, ritenuto vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta e considerato a capo di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Raiola era irreperibile dal 6 agosto 2024, quando si era sottratto a un’ordinanza cautelare che coinvolgeva 32 indagati. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli, hanno proseguito le indagini ricostruendo i contatti e i movimenti del latitante. Grazie alla collaborazione della Polizia Nazionale spagnola e al supporto della rete @ON, finanziata dalla Commissione Europea e coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla DCSA, è stato possibile rintracciare Raiola in un B&B di Sant Julià de Ramis, a pochi chilometri da Girona. 🔗 Leggi su Primacampania.it

