Narcos della camorra arrestato in Spagna all'uscita del b&b era latitante da un anno
È stato arrestato a Girona Vittorio Raiola, ritenuto legato al clan Orlando-Nuvoletta-Polverino; i carabinieri hanno seguito le sue tracce fino a Sant Julià de Ramis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Narcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna - Era irreperibile dal 6 agosto 2024 il narcotrafficante Vittorio Raiola, 34enne di Marano (Napoli), considerato vicino al clan costituito dalle famiglie mafiose Orlando, Polverino e Nuvoletta, arrestat ... Da ansa.it