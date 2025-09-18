Narcos della camorra arrestato in Spagna all'uscita del b&#038;b era latitante da un anno

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato a Girona Vittorio Raiola, ritenuto legato al clan Orlando-Nuvoletta-Polverino; i carabinieri hanno seguito le sue tracce fino a Sant Julià de Ramis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: narcos - camorra

Arrestato il narcos della camorra Simone Bartiromo, nella lista dei latitanti più pericolosi: era ricercato da 3 anni

Catturato Simone Bartiromo, narcos della camorra tra i 100 latitanti più pericolosi: preso dopo tre anni – Video

Narcos della camorra latitante arrestato dai carabinieri vicino Girona in Spagna

Narcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna; Narcos della camorra arrestato in Spagna all’uscita del b&b, era latitante da un anno; Narcos latitante arrestato vicino Girona in Spagna.

narcos camorra arrestato spagnaNarcos della camorra arrestato in Spagna all’uscita del b&b, era latitante da un anno - È stato arrestato a Girona Vittorio Raiola, ritenuto legato al clan Orlando- fanpage.it scrive

narcos camorra arrestato spagnaNarcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna - Era irreperibile dal 6 agosto 2024 il narcotrafficante Vittorio Raiola, 34enne di Marano (Napoli), considerato vicino al clan costituito dalle famiglie mafiose Orlando, Polverino e Nuvoletta, arrestat ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Narcos Camorra Arrestato Spagna