Napolitano Store sequestro da 5 milioni di euro | vendita in nero truffa sull'Iva e fatture false

Sequestro da 5 milioni di euro per la società che gestisce "Napolitano Store": la Finanza contesta vendite in nero e false fatturazioni per vendere i prodotti a prezzi stracciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vuole sporcare anche l’Irpinia: Napolitano Store cerca un negozio a “Torretta” di Mercogliano
Rita De Crescenzo e Napolitano store con il consigliere Di Fenza: "Work in progress"|VIDEO
Rita De Crescenzo e 'Napolitano Store' in consiglio regionale. "Vergogna istituzionale"
