Napolitano Store sequestero da oltre 5 milioni | Finanza scopre le truffe del tiktoker

Maxi sequestro da oltre 5,7 milioni di euro nei confronti di una società di Casalnuovo di Napoli attiva nel commercio di elettrodomestici e telefoni cellulari e del suo amministratore, Angelo Napolitano, volto noto sui social per la gestione del negozio Napolitano Store. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napolitano Store, sequestero da oltre 5 milioni: Finanza scopre le truffe del tiktoker

