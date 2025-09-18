Napolitano store scoperta maxi frode | telefonini di ultima generazione venduti in nero fatture false ed evasione dell' Iva
Commercializzavano "in nero" telefonini di ultima generazione a prezzi molto più bassi di quelli di mercato che però il cliente doveva assolutamente pagare in contanti: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni mobili e immobili per 5.740.561 euro a una società di Casalnuovo di Napoli che commercia elettrodomestici e telefoni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Vuole sporcare anche l’Irpinia: Napolitano Store cerca un negozio a “Torretta” di Mercogliano
Rita De Crescenzo e Napolitano store con il consigliere Di Fenza: "Work in progress"|VIDEO
Rita De Crescenzo e 'Napolitano Store' in consiglio regionale. "Vergogna istituzionale"
