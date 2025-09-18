Commercializzavano "in nero" telefonini di ultima generazione a prezzi molto più bassi di quelli di mercato che però il cliente doveva assolutamente pagare in contanti: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni mobili e immobili per 5.740.561 euro a una società di Casalnuovo di Napoli che commercia elettrodomestici e telefoni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Napolitano store, scoperta maxi frode: telefonini di ultima generazione venduti in nero. fatture false ed evasione dell'Iva