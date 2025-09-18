Napoli tragedia in Tangenziale | coppia muore dopo incidente in moto
Due morti nella serata di ieri. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto dopo le 22 sulla Tangenziale di Napoli. Una moto con due persone a bordo ha improvvisamente perso aderenza ed è andata a schiantarsi contro le barriere di protezione, all’altezza della galleria Monte Sant’Angelo Est, nel territorio di Fuorigrotta, in direzione Capodichino. Napoli, tragedia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - tragedia
Napoli, tragedia sulla Tangenziale: due motociclisti perdono la vita
Napoli, tragedia sulla Tangenziale: due motociclisti morti in uno scontro ad Agnano
Marco Mengoni porta sul palco la complessità della tragedia greca e conquista Napoli nel suo primo tour negli stadi
Tragedia a scuola a Napoli: docente muore in classe durante le lezioni https://www.infoscuola24.it/tragedia-a-scuola-a-napoli-docente-muore-in-classe-durante-le-lezioni/ - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia familiare a #Napoli: una donna, aggredita dal marito con un coltello, reagisce e lo uccide. È stata arrestata con l’accusa di #omicidio volontario. #Tg1 Elena Fusai - X Vai su X
Tangenziale Napoli, tragedia per due centauri nei pressi di Agnano: due morti uno sull'asfalto senza testa; Incidente tangenziale Napoli, due motociclisti morti decapitati da un camion dopo lo scontro con un veicolo; Incidente choc in tangenziale, due morti.
Incidente sulla Tangenziale di Napoli, scontro camion-moto: morti uomo e donna - Scontro tra un camion e una moto sulla Tangenziale di Napoli, attorno alle ore 12,50 di oggi, venerdì 27 giugno. Si legge su fanpage.it
Napoli, grave incidente in tangenziale: morti due motociclisti - L'impatto si è verificato in direzione di Capodichino, all'altezza dello svincolo ... Secondo tg24.sky.it