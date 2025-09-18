Napoli tragedia in Tangenziale | coppia muore dopo incidente in moto

Due morti nella serata di ieri. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto dopo le 22 sulla Tangenziale di Napoli. Una moto con due persone a bordo ha improvvisamente perso aderenza ed è andata a schiantarsi contro le barriere di protezione, all’altezza della galleria Monte Sant’Angelo Est, nel territorio di Fuorigrotta, in direzione Capodichino. Napoli, tragedia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli, tragedia sulla Tangenziale: due motociclisti perdono la vita

Napoli, tragedia sulla Tangenziale: due motociclisti morti in uno scontro ad Agnano

Tangenziale Napoli, tragedia per due centauri nei pressi di Agnano: due morti uno sull'asfalto senza testa; Incidente tangenziale Napoli, due motociclisti morti decapitati da un camion dopo lo scontro con un veicolo; Incidente choc in tangenziale, due morti.

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, scontro camion-moto: morti uomo e donna - Scontro tra un camion e una moto sulla Tangenziale di Napoli, attorno alle ore 12,50 di oggi, venerdì 27 giugno. Si legge su fanpage.it

Napoli, grave incidente in tangenziale: morti due motociclisti - L'impatto si è verificato in direzione di Capodichino, all'altezza dello svincolo ... Secondo tg24.sky.it

