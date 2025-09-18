Napoli Secondigliano | Lotta al lavoro sommerso Carabinieri controllano le attività commerciali

Lavoro nero e violazioni igienico-sanitarie: sospesa un’attività commerciale in via Cassano. Trovati tre lavoratori irregolari su cinque.. Controlli a Secondigliano per i carabinieri della compagnia Napoli Stella. I militari della locale stazione insieme ai carabinieri del Nil e del Nas di Napoli hanno controllato diverse attività commerciali per salvaguardare la sicurezza sui luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso. Denunciata l’amministratrice unica della società che rappresenta un forno di via Cassano all’angolo con via Imperatore. Trovati nell’attività 3 lavoratori in nero su i 5 presenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

