Napoli sconfitto in dieci dal Manchester City l'espulsione di Di Lorenzo ha cambiato tutto

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partenopei sconfitti 2-0 alla prima partita in Champions. Sul risultato c'è il segno di Haaland: provoca il "rosso" per il capitano dei partenopei, perfetto sul gol di testa (è il 50° in 49 partite in Coppa) che apre la breccia. Foden e Doku, mandano al tappeto gli ospiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

