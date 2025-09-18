Napoli sconfitto in dieci dal Manchester City l'espulsione di Di Lorenzo ha cambiato tutto
Partenopei sconfitti 2-0 alla prima partita in Champions. Sul risultato c'è il segno di Haaland: provoca il "rosso" per il capitano dei partenopei, perfetto sul gol di testa (è il 50° in 49 partite in Coppa) che apre la breccia. Foden e Doku, mandano al tappeto gli ospiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Niente da fare per gli azzurrini: il Napoli esce sconfitto dal debutto in Youth League Gli uomini di mister Rocco resistono ai grandi assalti del Manchester City, subendo però un gran gol da Samba dopo 2 minuti dall'inizio del secondo tempo Il Napoli prova
Live-Champions League- Manchester-Napoli: Napoli in dieci dal 21'. In gol Haaland al 56' e Doku al 66' (2-0) - Guardiola Vs Conte 66' – Raddoppio di Doku, splendida azione personale la sua. Lo riporta 100x100napoli.it