Napoli schianto in moto sulla Tangenziale | due vittime nella notte

Primacampania.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI, 18 SETTEMBRE 2025 – Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 22 sulla Tangenziale di Napoli, all’interno della galleria Monte Sant’Angelo Est, direzione Capodichino. La moto su cui viaggiavano ha perso il controllo, finendo contro le barriere di protezione. Il conducente è morto sul colpo, mentre la passeggera è deceduta pochi minuti dopo l’impatto. Polizia stradale e personale della Tangenziale hanno lavorato per i rilievi e la messa in sicurezza del tratto, temporaneamente chiuso al traffico. Secondo i primi rilievi sembra che la moto procedesse ad almeno 140 kmh, l’impatto con le barriere è avvenuto subito dopo l’uscita dalla galleria. 🔗 Leggi su Primacampania.it

napoli schianto in moto sulla tangenziale due vittime nella notte

© Primacampania.it - Napoli, schianto in moto sulla Tangenziale: due vittime nella notte

In questa notizia si parla di: napoli - schianto

Napoli, inseguimento e schianto in via Giustiniano: due giovani feriti, uno grave

Napoli, inseguimento da film finisce con lo schianto contro la volante: arrestati dopo colluttazione

Schianto in Tangenziale, due morti; Incidente sulla Tangenziale di Napoli, due morti: moto si schianta contro le barriere; Due morti nell'incidente sulla tangenziale di Napoli, sulla moto un 80enne alla guida e una donna: chi erano.

napoli schianto moto tangenzialeIncidente in moto sulla tangenziale di Napoli, due morti - Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ... Riporta rainews.it

napoli schianto moto tangenzialeIncidente in moto, due morti nella notte sulla tangenziale di Napoli: soccorsi inutili - Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Schianto Moto Tangenziale