NAPOLI, 18 SETTEMBRE 2025 – Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 22 sulla Tangenziale di Napoli, all’interno della galleria Monte Sant’Angelo Est, direzione Capodichino. La moto su cui viaggiavano ha perso il controllo, finendo contro le barriere di protezione. Il conducente è morto sul colpo, mentre la passeggera è deceduta pochi minuti dopo l’impatto. Polizia stradale e personale della Tangenziale hanno lavorato per i rilievi e la messa in sicurezza del tratto, temporaneamente chiuso al traffico. Secondo i primi rilievi sembra che la moto procedesse ad almeno 140 kmh, l’impatto con le barriere è avvenuto subito dopo l’uscita dalla galleria. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli, schianto in moto sulla Tangenziale: due vittime nella notte