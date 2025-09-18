Napoli nuovo blitz in 4 Municipalità per l’indagine della Corte dei conti | ecco quali

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Indagine erariale sui parlamentini, oggi nuovo blitz della Guardia di finanza di Napoli. Il militari del Nucleo di polizia economico finanziaria sono stati negli uffici delle Municipalità 3 (Stella, San Carlo all’Arena), 4 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale); 5 (Arenella, Vomero) e 10 Municipalità (Bagnoli, Fuorigrotta). Sono stati acquisiti documenti, relativi in particolare ai gettoni di presenza nelle commissioni. Secondo fonti investigative, dai primi controlli sarebbe emerso materiale d’interesse degli inquirenti. L’indagine della procura regionale della Corte dei conti, coordinata dal vice procuratore generale Ferruccio Capalbo, punta a verificare l’esistenza di eventuali irregolarità nell’erogazione di risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Napoli, nuovo blitz in 4 Municipalità per l'indagine della Corte dei conti: ecco quali

