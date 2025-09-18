Napoli maxi sequestro da 6 milioni a influencer e TikToker | sulla carta era nullatenente
Le indagini avrebbero portato alla luce una vendita illecita di smartphone, caratterizzata da due diversi listini dei prezzi. Nel caso in cui il cliente avesse deciso di pagare in contanti, vi sarebbe stato un sensibile sconto. La società oggetto di indagini avrebbe pubblicizzato le vendite proprio su TikTok, tanto che nell'ultimo periodo ebbe una "esponenziale e anomala" crescita del fatturato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: napoli - sequestro
