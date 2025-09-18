Napoli malore in aula | morto insegnante

Un docente 60enne dell’istituto comprensivo “55 Piscicelli – Maiuri” di Napoli ha avuto un improvviso malore mentre era in aula ed è deceduto È accaduto nella mattinata di ieri poco dopo l’orario di ingresso. Il personale dell’istituto ha immediatamente iniziato le manovre con defibrillatore, poi continuate da sanitari 118 sopraggiunti ma per il docente non c’è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

