Napoli l'officina è sotto sequestro ma continua a lavorare e ruba l'energia elettrica da un palazzo del comune

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marianella, periferia Nord di Napoli, un autoriparatore proseguiva l'attività nello spiazzo antistante la sua officina, già oggetto di sequestro. Sul posto, la Polizia Municipale ha scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

