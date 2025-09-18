"> Il viaggio del Napoli verso Manchester non è stato soltanto sportivo, ma anche di stile. Come racconta il Corriere dello Sport, a bordo dell’aereo che ha portato la squadra in Inghilterra ieri ha debuttato l’iconica aquila di Emporio Armani, questa volta colorata d’azzurro. Un dettaglio che ha immediatamente conquistato i tifosi sui social, diventando virale in poche ore. Emporio Armani firma le nuove divise formali ufficiali che i calciatori, lo staff tecnico e i manager azzurri indosseranno per tutta la stagione fuori dal campo. Una collaborazione, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, che completa la partnership già consolidata con EA7, sponsor tecnico del club per il quinto anno consecutivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, l'eleganza vola con Emporio Armani