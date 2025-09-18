Napoli il sostituto di Anguissa arriva dal City? Manna interessato a Phillips per gennaio

Il Napoli, nelle ultime ore di mercato, ha provato a piazzare un colpo inatteso, puntando sul centrocampista del Manchester City, Kalvin Mark Phillips. L’idea era quella di rinforzare la linea mediana con un giocatore già abituato a palcoscenici internazionali e con caratteristiche di quantità e qualità che avrebbero fatto comodo ad Antonio Conte. Il direttore . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - sostituto

Colpo Napoli, è tutto fatto: hanno preso anche il sostituto

Mercato Napoli, arriva l’indizio decisivo: scelto già il sostituto

L’Atalanta può perdere Retegui dopo un’offerta folle dall’Arabia: dal Napoli il possibile sostituto

Quale sarebbe potuto essere il sostituto di Lukaku al posto di Hojlund In occasione della presentazione de Il Bello del Calcio, l'ex direttore del Napoli, Pierpaolo Marino, commenta il mercato azzurro soffermandosi su un possibile nome che avrebbe potuto - X Vai su X

Quale sarebbe potuto essere il sostituto di Lukaku al posto di Hojlund In occasione della presentazione de Il Bello del Calcio, l'ex direttore del Napoli, Pierpaolo Marino, commenta il mercato azzurro soffermandosi su un possibile nome che avrebbe potuto - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, svolta per il nuovo Anguissa: affare low cost dalla Spagna; ?? NAPOLI. Conte vede in Miretti il sostituto di Anguissa; Anguissa, gli obiettivi del club: un sostituto ed il rinnovo.

Napoli, a gennaio colpo grosso dal Manchester City: arriva lui come sostituto di Anguissa - Il Napoli, nelle ultime ore di mercato, ha provato a piazzare un colpo inatteso, puntando sul centrocampista del Manchester City, Kalvin Mark Phillips. dailynews24.it scrive

Come sta Anguissa ed il sostituto? Conte fa chiarezza: "Sta bene ed Elmas preso perché è duttile…" - Interrogativi che vengono posti ad Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa. Lo riporta tuttonapoli.net