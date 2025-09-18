Napoli il discorso di Conte prima del City | due parole che pesano

Conte e il discorso al Napoli. Nessun urlo, nessuna lavagna tattica sbattuta al muro. Prima di salire sull’aereo per Manchester, Antonio Conte ha riunito la squadra a Castel Volturno e ha vestito i panni del professore. Un discorso breve, quasi sussurrato, ma potentissimo. Un messaggio basato su due parole chiave per preparare la mente, prima ancora delle gambe, alla notte più difficile e affascinante. La grinta di Antonio Conte Il Messaggio del Professore: Umiltà e Consapevolezza. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico ha tracciato la rotta con una lucidità disarmante. Le parole chiave sono state due: umiltà e consapevolezza. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

