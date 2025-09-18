Napoli guardia di finanza sequestra beni per 5,7 milioni di euro a tiktoker

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5.740.561 euro nei confronti di una società di Casalnuovo di Napoli (NA), che si occupa del commercio di elettrodomestici e di telefoni cellulari, e del suo amministratore. L'imprenditore a capo della società finita nel mirino dei finanzieri è Angelo Napolitano, il tiktoker che assieme a Rita De Crescenzo, lo scorso mese di luglio, girò un video dagli uffici di un consigliere regionale campano di Azione nel quale sventolava una bandiera tricolore mentre De Crescenzo cantava. Con loro era presente anche lo stesso consigliere, Pasquale Di Faenza, che è stato sospeso dal partito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

