Napoli guardia di finanza sequestra beni per 5,7 milioni di euro a tiktoker
La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5.740.561 euro nei confronti di una società di Casalnuovo di Napoli (NA), che si occupa del commercio di elettrodomestici e di telefoni cellulari, e del suo amministratore. L'imprenditore a capo della società finita nel mirino dei finanzieri è Angelo Napolitano, il tiktoker che assieme a Rita De Crescenzo, lo scorso mese di luglio, girò un video dagli uffici di un consigliere regionale campano di Azione nel quale sventolava una bandiera tricolore mentre De Crescenzo cantava. Con loro era presente anche lo stesso consigliere, Pasquale Di Faenza, che è stato sospeso dal partito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Napoli, bambino di 5 anni trascinato con il materassino per chilometri: salvato dalla Guardia Costiera
Aerotaxi, evasione da 2 milioni di euro a Napoli: «Non pagavano l’imposta ambientale». Oltre 100 società individuate dalla Guardia di finanza
Napoli, blitz della Guardia di Finanza in via Caracciolo: smantellati ormeggi abusivi
Napolitano Store, sequestro da 5 milioni di euro: vendita in nero, truffa sull'Iva e fatture false.
Contraffazione, maxi operazioni della Guardia di Finanza: sequestrati migliaia di articoli tra Salerno, Napoli e Avellino - Continuano i controlli della Guardia di Finanza in Campania per contrastare la contraffazione dei marchi e tutelare i consumatori. Come scrive ilvescovado.it
Contraffazione, sequestri della Guardia di Finanza tra Marche, Abruzzo e Campania - Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, nell’ambito di servizi di polizia economico finanziaria rientranti nella mission istituzionale a tute ... Da laquilablog.it