Napoli ecco l’ufficialità sul film che tutti attendevano – VIDEO

Una notizia importante anima ulteriormente le ultime ore che separano il Napoli dall’atteso ritorno in Champions League. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Manchester City-Napoli, gara valida per la prima giornata della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno della Champions League. Alle 21:00, all’Etihad Stadium, i partenopei torneranno a disputare la massima competizione continentale dopo un anno di assenza. Per avvicinarsi nel migliore dei modi all’appuntamento, il club ha deciso di far felici i propri tifosi attraverso un comunicato ufficiale diffuso pochi minuti fa sul sito. Napoli, in uscita il film sul quarto scudetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Quando esce il film scudetto del Napoli, trailer e trama di "Ag4in" - Gli azzurri la scorsa stagione sono stati protagonisti di una cavalcata storica culminata con la vittoria del tricolore, il secondo ...

