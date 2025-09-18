Napoli Conte | L’espulsione ha cambiato tutto ma ho avuto risposte positive

Tempo di lettura: < 1 minuto “C’è amaro in bocca, perché avevamo preparato una partita come è stata giocata nei primi 20 minuti. L’espulsione ha rovinato tutto. Già è difficile giocare col City in 11 contro 11. ma in quei 20 minuti avevo visto comunque grande atteggiamento, avrebbero avuto grande difficoltà stasera contro di noi “. Così l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, a Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League a Manchester. “Il destino è beffardo – ha proseguito -, l’anno scorso abbiamo subito una sola espulsione e oggi, nel giorno del ritorno in Champions e di De Bruyne qui, c’è stata l’espulsione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Manchester City Napoli 0-2 dopo l’espulsione di Di Lorenzo non c’è stata partita | macchina Haaland e Doku stendono Conte.

napoli conte l8217espulsione haPagina 2 | Conte surreale, se la prende con l'espulsione: "Ha rovinato la partita, non dico se ci fosse o meno" - Il tecnico del Napoli nel post partita col City: "Bravi a mantenere la testa, Guardiola così può fare goleade" ... Lo riporta tuttosport.com

napoli conte l8217espulsione haNapoli, Conte: "Esco con sensazioni positive sul cammino europeo. De Bruyne? A volte il Diavolo ci mette la coda" - 0 dal Manchester City all'Etihad Stadium nella prima giornata di Champions League, ha parlato a Sky : ... Riporta msn.com

