Napoli capitale del turismo scolastico | Bitus al via dal 1° ottobre
Dal 1° al 3 ottobre Napoli diventa la capitale del turismo scolastico e della didattica esperienziale. Per la prima volta la città ospiterà Bitus – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, ideata da Domenico Maria Corrado e organizzata da Tappeto Volante de I Mercanti d’Arte Srl con CoopCulture, con il contributo della Regione Campania – Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo. Dopo i successi di Pompei e Salerno – oltre 60.000 presenze nelle edizioni precedenti – la manifestazione approda in una città che per vitalità, energia culturale e capacità di innovazione rappresenta il contesto ideale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: napoli - capitale
Graduation Day alla Apple Academy: così Napoli capitale del sapere digitale
Sergio Rubini: "Da pugliese Napoli per me è la capitale del Regno"
Ventuno anni di De Laurentiis, il rendimento potenziale del capitale investito nel Napoli è del 6.500%
Coelmo Napoli City Half Marathon Progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 Passione per il running, passione per un’energia che ha reso la Napoli City Half Marathon una delle mezze maratone più importanti d’Europa e la più ve...#SPORT#SP - facebook.com Vai su Facebook
Coelmo Napoli City Half Marathon Progetto per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 - X Vai su X
Imprese&Mercati Archivi - Pagina 2649 di 2649; I tesori della Costiera sorrentina conquistano Emirates: «Capitale del turismo»; Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, tutti gli impianti sportivi che saranno rifatti per le gare.
Mattarella a Napoli per l’inaugurazione dell’anno scolastico: il 22 settembre torna “Tutti a Scuola” - Sergio Mattarella ha scelto Napoli come sede della tradizionale cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2025- Segnala orizzontescuola.it
Napoli capitale del turismo: «A luglio 1,8 milioni di presenze» - La città di Napoli ha chiuso il mese di luglio con 1,8 milioni presenze turistiche, con un incremento rispetto allo stesso mese del 2024 quando i visitatori erano stati 1,3 milioni. ilmattino.it scrive