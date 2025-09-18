Napoli capitale del turismo scolastico | Bitus al via dal 1° ottobre

Dal 1° al 3 ottobre Napoli diventa la capitale del turismo scolastico e della didattica esperienziale. Per la prima volta la città ospiterà Bitus – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, ideata da Domenico Maria Corrado e organizzata da Tappeto Volante de I Mercanti d’Arte Srl con CoopCulture, con il contributo della Regione Campania – Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo. Dopo i successi di Pompei e Salerno – oltre 60.000 presenze nelle edizioni precedenti – la manifestazione approda in una città che per vitalità, energia culturale e capacità di innovazione rappresenta il contesto ideale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it