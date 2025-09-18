Napoli capitale del turismo scolastico | Bitus al via dal 1° ottobre

Ildenaro.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° al 3 ottobre Napoli diventa la capitale del turismo scolastico e della didattica esperienziale.  Per la prima volta la città ospiterà Bitus – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica   Fuori dalla Classe, ideata da  Domenico Maria Corrado e organizzata da Tappeto Volante de I Mercanti d’Arte Srl con CoopCulture,  con il contributo della Regione Campania – Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo. Dopo i successi di Pompei e Salerno – oltre 60.000 presenze nelle edizioni precedenti – la manifestazione approda in una città che per vitalità, energia culturale e capacità di innovazione rappresenta il contesto ideale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - capitale

Graduation Day alla Apple Academy: così Napoli capitale del sapere digitale

Sergio Rubini: "Da pugliese Napoli per me è la capitale del Regno"

Ventuno anni di De Laurentiis, il rendimento potenziale del capitale investito nel Napoli è del 6.500%

Imprese&Mercati Archivi - Pagina 2649 di 2649; I tesori della Costiera sorrentina conquistano Emirates: «Capitale del turismo»; Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, tutti gli impianti sportivi che saranno rifatti per le gare.

Mattarella a Napoli per l’inaugurazione dell’anno scolastico: il 22 settembre torna “Tutti a Scuola” - Sergio Mattarella ha scelto Napoli come sede della tradizionale cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2025- Segnala orizzontescuola.it

Napoli capitale del turismo: «A luglio 1,8 milioni di presenze» - La città di Napoli ha chiuso il mese di luglio con 1,8 milioni presenze turistiche, con un incremento rispetto allo stesso mese del 2024 quando i visitatori erano stati 1,3 milioni. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Capitale Turismo Scolastico