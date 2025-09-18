Napoli all' esame City tra il fattore H e quello nostalgia

Ilgiornale.it

Azzurro Napoli è il colore della supersfida di questa sera all'Etihad. Stessa tonalità cromatica delle squadre (quella di Conte andrà in campo con la casacca da trasferta) ma tanti intrecci e incroci che a pensarci bene non giustificano i 2.300 chilometri che distano dal Vesuvio a Manchester. I campioni d'Italia in Europa non hanno mai sconfitto un club inglese, ritornano nella competizione più ambita dalla porta principale e sul campo più complicato che si possa immaginare, per dirla alla Conte «andiamo a casa dei maestri per imparare, io per primo». City oggi vuol dire il monumento Pep Guardiola in panchina («sarà durissima confrontarsi con il Napoli e con Conte, bello salutare De Bruyne: giocatore straordinario, mai avuto dubbi sul fatto che potesse fare la differenza in serie A»). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

