Napoli a gennaio colpo grosso dal Manchester City | arriva lui come sostituto di Anguissa

Dailynews24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli, nelle ultime ore di mercato, ha provato a piazzare un colpo inatteso, puntando sul centrocampista del Manchester City, Kalvin Mark Phillips. L’idea era quella di rinforzare la linea mediana con un giocatore già abituato a palcoscenici internazionali e con caratteristiche di quantità e qualità che avrebbero fatto comodo ad Antonio Conte. Il direttore . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

