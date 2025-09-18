Nakba conoscete il vero significato di questa parola? Ecco perché oggi se ne parla

In queste terribili ore in cui Gaza è ormai allo stremo, stretta dalla morsa dell’esercito israeliano, si sta tornando a parlare di Nakba, una parola che molti riporta alla memoria un passaggio tragico della complessa storia del Medioriente. “Nakba” significa “catastrofe” in arabo ed è il termine con cui i palestinesi ricordano quello che accadde nel 1948, quando circa 700.000 palestinesi furono costretti a lasciare le proprie case durante la guerra che seguì la nascita dello stato di Israele. Il parallelo, dunque, pur con le dovute differenze, è con quanto sta avvenendo ora a Gaza, con migliaia di persone costrette dai militari dell’IDF a lasciare le loro casa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

